in via Mariti, nel cantiere del nuovo centro commerciale 'Il nostro sistema regionale sta intervenendo per un crollo di

Crollo nel cantiere del supermercato: morti e feriti, si cercano dispersi (Di venerdì 16 febbraio 2024) Terribile incidente sul lavoro a Firenze. Il bilancio è ancora da confermare, ma sarebbero almeno due gli operai che hanno perso la vita in un cantiere di via Mariti, nel quartiere periferico di Rifredi, dove sono in corso i lavori di costruzione del nuovo supermercato Esselunga. Nel...

