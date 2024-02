Tre operai rimasti coinvolti nel crollo avvenuto nel cantiere di Firenze sono stati estratti vivi dalle macerie. Ricerche in corso per gli altri. I tre operai estratti vivi sono stati portato all'

Crollo nel cantiere del supermercato: morti due operai (Di venerdì 16 febbraio 2024) Terribile incidente sul lavoro a Firenze. Due operai sono morti in un cantiere di via Mariti, nel quartiere periferico di Rifredi, dove sono in corso i lavori di costruzione del nuovo supermercato Esselunga. Secondo una prima ricostruzione, un muro di contenimento avrebbe ceduto, travolgendo gli...

