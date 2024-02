anche per via di un minibus con dei bambini a bordo che stava passando nei pressi del cantiere proprio nel momento in cui si è verificato il crollo della trave di cemento . Messaggio di cordoglio

Crollo nel cantiere del supermercato a Firenze, proclamato il lutto regionale
Firenze, 16 febbraio 2024 – «Con profondo dolore, esprimo le condoglianze a nome di tutta la Toscana alle famiglie delle vittime dell'incidente nel cantiere in Toscana. Ho proclamato il lutto regionale per la giornata di domani per stringerci tutti al dolore delle famiglie. Un sincero ringraziamento alle forze dell'ordine e a tutti i soccorritori per il loro straordinario impegno». Lo fa sapere il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Crollo al cantiere Esselunga a Firenze: tre operai morti, due ancora sotto le macerie, altri tre estratti vivi. La disperazione dei colleghi Intanto il bilancio della tragedia al cantiere è di tre morti, tre feriti e due dispersi. Il dramma è avvenuto nella zona nord della città.

