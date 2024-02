In memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto questa mattina nel cantiere di via Mariti a Firenze , il presidente della Figc Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni in programma

Crollo nel cantiere del supermercato a Firenze, la fake news di Eugenio Giani sull'autobus "pieno di bambini" (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il Comune di Firenze ha precisato che lo scuolabus accanto al supermercato Esselunga di Firenze era vuoto al momento del Crollo del cantiere Leggi tutta la notizia su notizie.virgilio (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il Comune diha precisato che lo scuolabus accanto alEsselunga diera vuoto al momento deldel

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Crollo a Firenze, Vigili del Fuoco: "Stiamo cercando i dispersi": In seguito al crollo di stamattina in un cantiere a Firenze, i vigili del fuoco stanno intervenendo per cercare le persone sotto le macerie. Ci sono vittime e feriti. Nel video… Leggi ... Crollo Firenze: Figc, un minuto di silenzio per le vittime: Roma, 16 feb. - (Adnkronos) - "In memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto questa mattina nel cantiere di via Mariti a Firenze, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha disposto un ... Crollo nel cantiere del supermercato a Firenze, la fake news di Eugenio Giani sull'autobus "pieno di bambini": Una tragedia che avrebbe potuto essere ancora più straziante, se nel crollo del supermercato Esselunga in costruzione a Firenze fosse rimasto coinvolto anche uno scuolabus parcheggiato accanto al ...

Video di Tendenza