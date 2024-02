in via Mariti, nel cantiere del nuovo centro commerciale 'Il nostro sistema regionale sta intervenendo per un crollo di

Crollo nel cantiere a Firenze, Meloni: “Cordoglio per le vittime”. Giani: “Immagini drammatiche” (Di venerdì 16 febbraio 2024) Firenze, 16 febbraio 2024 – Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani è arrivato nel luogo del gravissimo incidente sul lavoro nel cantiere Esselunga di via Mariti. Per il governatore sono “Immagini drammatiche” quelle che si vedono nel cantiere, dove un pilone è crollato su un solaio dove stavano lavorando alcuni operai. Tante le reazioni di Cordoglio. Il sindaco di Firenze Dario Nardella scrive: "Dolore e sgomento per la tragedia al cantiere del nuovo supermercato a Firenze. Seguiamo costantemente la situazione. Esprimo a nome mio e del Comune di Firenze Cordoglio per le vittime e ringrazio tutti i soccorritori in azione. In attesa di aggiornamenti sugli ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 – Il presidente della regione Toscana Eugenioè arrivato nel luogo del gravissimo incidente sul lavoro nelEsselunga di via Mariti. Per il governatore sono “” quelle che si vedono nel, dove un pilone è crollato su un solaio dove stavano lavorando alcuni operai. Tante le reazioni di. Il sindaco diDario Nardella scrive: "Dolore e sgomento per la tragedia aldel nuovo supermercato a. Seguiamo costantemente la situazione. Esprimo a nome mio e del Comune diper lee ringrazio tutti i soccorritori in azione. In attesa di aggiornamenti sugli ...

Firenze, crollo nel cantiere del supermercato: tre morti. Si cercano i dispersi: Cede il solaio durante la realizzazione del nuovo punto vendita di Esselunga. Tre persone ricoverate in ospedale ... Crollo Firenze, Meloni: terribile tragedia, seguo situazione: Roma, 16 feb. (askanews) – “A nome mio e del Governo esprimo cordoglio per le vittime del crollo di una trave avvenuto in un cantiere a Firenze. Seguo con apprensione l’evolversi della situazione e ri ... Incontro dedicato all'archeologia nella Valle del Velino e del Salto: Un’occasione per conoscere più a fondo le ricerche archeologiche svolte nel Reatino, con approfondimenti riguardanti le modalità di sussistenza dei diversi gruppi umani nell’area presa in esame. Si ...

