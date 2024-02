Crollo in un supermercato Esselunga in costruzione | alcuni operai morti Caprotti | Chiusi gli store di Firenze per lutto

Ancora da chiarire la dinamica: gli operai stavano lavorando alla costruzione di un nuovo supermercato Esselunga quando una trave di cemento lunga 20 metri che reggeva un solaio si è spezzata ed è

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Non erano ancora le 9 quando, in via Mariti a, è avvenuto unnel cantiere per ladel nuovo. Nell'incidente sonoalmeno due, ma il bilancio non è definitivo. I soccorritori hanno estratto dalle macerie altre tre persone in gravissime condizioni con traumi da schiacciamento. Di questi due sono in codice rosso, uno in codice giallo. I vigili del fuoco sono al lavoro per recuperare altri treche al momento risultano dispersi. Questi ultimi si troverebbero sotto uno dei piloni crollati.all'diSul posto sono a lavoro, oltre ai vigili del fuoco e agli agenti di polizia e polizia municipale, anche le unità cinofile. In ...

