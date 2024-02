Tre operai sono morti nel crollo di un cantiere a Firenze, in via Mariti, nell'area dell'ex Panificio Militare della città, dove è attualmente in costruzione un nuovo supermercato Esselunga. Altri tre operai coinvolti nell'

Crollo in un cantiere Esselunga a Firenze: tre operai morti, altri tre estratti vivi

Ricerche in corso per altri tre operai che risultano dispersi. L'incidente è avvenuto in un grande cantiere per la realizzazione di un centro commerciale nell'area dell'ex Panificio militare

