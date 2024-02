Crollo in un cantiere Esselunga a Firenze | due operai morti | altri tre estratti vivi

in via Mariti, nel cantiere del nuovo centro commerciale Esselunga, nell'area dell'ex Panificio militare. Altri tre operai rimasti coinvolti nel crollo sono stati estratti vivi dalle macerie e sono

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ricerche in corso pertreche risultano dispersi. L’incidente è avvenuto in un grandeper la realizzazione di un centro commerciale nell’area dell’ex Panificio militare

Terribile incidente sul lavoro a Firenze. Due operai sono morti in un cantiere di via Mariti, nel quartiere periferico di Rifredi, dove sono in ... (today)

Grave incidente a Firenze , crollo in un cantiere. Ci sono morti e feriti . Ancora in corso le operazione di ricerca di altri operai Tragedia stamani ... (361magazine)

Crolla una trave di cemento in un cantiere Esselunga a Firenze: 3 morti, 3 estratti vivi, 2 dispersi: È di tre operai morti il primo bilancio di un incidente sul lavoro che si è verificato questa mattina a Firenze, in via Mariti, nel cantiere del nuovo centro commerciale Esselunga. Secondo una prima ...

Firenze, crollo cantiere supermercato: tre operai morti. Cede trave di cemento, tre estratti vivi, si cercano altri dispersi: Un crollo si è verificato stamani in un cantiere Esselunga a Firenze, in via Mariti, alla periferia della città dove è in corso la costruzione di un supermercato: avrebbe ...

Crolla un cantiere di un supermercato a Firenze: almeno 2 operai morti e ci sono dispersi: Un cantiere di un supermercato Esselunga a Firenze è crollato causando la morte di due operai: ci sono anche dispersi.