L'incidente si è verificato questa mattina in un cantiere in via Mariti, alla periferia della città, dove è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga: avrebbe ceduto una trave di cemento. Verifiche in corso per capire quanti operai

Crollo in un cantiere Esselunga: 2 morti e molti dispersi (Di venerdì 16 febbraio 2024) Nella mattinata di oggi, un tragico incidente ha scosso la città di Firenze, gettando una comunità intera nel dolore. Nel cantiere dove è prevista la costruzione del nuovo supermercato Esselunga in via Mariti, si è verificato un Crollo che ha portato alla morte di due operai e alla scomparsa di altri sei o sette lavoratori. Il disastro è avvenuto poco prima delle nove, quando, secondo le prime ricostruzioni, un solaio ha ceduto improvvisamente, trascinando con sé uomini e macchinari in una caduta fatale. Le cause esatte dell'accaduto sono ancora sotto indagine, ma la tragedia ha immediatamente richiamato sul posto un ingente numero di soccorsi. Squadre dei vigili del fuoco, appoggiate dalla polizia municipale e dalla polizia, sono accorse in forza per partecipare alle operazioni di soccorso. Tra le macerie del ...

