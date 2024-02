Una terribile tragedia, purtroppo l'ennesimo incidente sul lavoro. Firenze si stringe intorno alle famiglie degli operai morti questa mattina dopo il crollo di una trave di cemento in un cantiere. L'incidente si è verificato questa mattina in via Mariti, alla

Crollo in un cantiere a Firenze: tre operai morti. Giani: “Il pilone stava per schiacciare uno scuolabus pieno di bambini” (Di venerdì 16 febbraio 2024) Un tragico Crollo è avvenuto questa mattina nel cantiere di un supermercato in via Mariti a Firenze. Secondo le forze dell'ordine, il bilancio provvisorio è di tre operai morti, tre estratti vivi dalle macerie e ancora tre dispersi, che si trovano sotto uno dei piloni precipitati. L'articolo . Leggi tutta la notizia su orizzontescuola (Di venerdì 16 febbraio 2024) Un tragicoè avvenuto questa mattina neldi un supermercato in via Mariti a. Secondo le forze dell'ordine, il bilancio provvisorio è di tre, tre estratti vivi dalle macerie e ancora tre dispersi, che si trovano sotto uno dei piloni precipitati. L'articolo .

