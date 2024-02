Crollo in cantiere a Firenze | vittime tra gli operai

Crollo cantiere Firenze, estratti vivi tre operai Sono stati estratti vivi almeno tre operai dalle macerie del cantiere in cui è avvenuto il crollo. Continuano intanto le ricerche per trovare gli

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un, con, il cui numero è ancora imprecisato, si è verificato stamani in un, in via Mariti, alla periferia della città dove è in corso la costruzione di un supermercato: avrebbe ceduto uno dei piloni principali di contenimento. Verifiche sono in corso per capire quantipossono essere rimasti coinvolti: in tutto sarebbero otto i lavoratori finiti sotto le macerie e tre sono stati estratti vivi e portati nell' ospedale di Careggi. Due sono più gravi in codice rosso, e uno in codice giallo. "Ci sono purtroppo delle persone senza vita" ha detto il governatore della Toscana Eugenio Giani. "Il nostro sistema regionale sta intervenendo per undi impalcatura in unin via Mariti - ha scritto sui ...