Crollo in cantiere a Firenze | morti due operai | ci sono dispersi

''Il nostro sistema regionale sta intervenendo per un crollo di impalcatura in un cantiere a Firenze in via Mariti. Al momento risultano 8 persone coinvolte. Sul posto i nostri sanitari, Vigili del

(Adnkronos) – Incidente mortale in cantiere oggi a Firenze a seguito di un Crollo. Due operai sono morti e altri risulterebbero al momento dispersi. E' successo questa mattina nel cantiere di via Mariti, una via nella zona nord di Firenze. Sul posto mezzi del 118, vigili del fuoco e polizia di Stato.

