"Il nostro sistema regionale sta intervenendo per un crollo di impalcatura in un cantiere a Firenze, in via Mariti - scrive Giani - . Al momento risultano 8 persone coinvolte. Sul posto i nostri

Crollo in cantiere a Firenze: morti due operai, ci sono dispersi (Di venerdì 16 febbraio 2024) E' successo questa mattina in via Mariti, nella zona nord della città. Giani: "Tre estratti vivi, sono gravi ma coscienti. Coinvolti otto o nove lavoratori" Incidente mortale in cantiere oggi a Firenze a seguito di un Crollo. Due operai sono morti e altri risulterebbero al momento dispersi. E' successo questa mattina nel cantiere di via

