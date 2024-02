I Vigili del Fuoco sono al lavoro per estrarre dalle macerie le persone rimaste intrappolate dopo il crollo del solaio di un prefabbricato in un cantiere edile a Nord - Ovest di Firenze. Al momento sono stati estratti in vita dalle macerie tre operai, mentre è ancora incerto il numero delle vittime.

Crollo in cantiere a Firenze, le ricerche dei dispersi tra le macerie – Video (Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) – Vigili del Fuoco in azione dopo il Crollo in un cantiere di Firenze che ha fatto due vittime. Estratte vive tre persone finora dalle macerie e "squadre al lavoro dalle 9 per le operazioni di soccorso", informano i vigili del fuoco che pubblicano le immagini dal cantiere. Si cercano ancora i dispersi. — Leggi tutta la notizia su periodicodaily (Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) – Vigili del Fuoco in azione dopo ilin undiche ha fatto due vittime. Estratte vive tre persone finora dallee "squadre al lavoro dalle 9 per le operazioni di soccorso", informano i vigili del fuoco che pubblicano le immagini dal. Si cercano ancora i. — [email protected] (Web

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Firenze: trave di cemento crolla nel cantiere, 2 operai morti e 6 dispersi: Tragedia a Firenze: due operai sono morti e sei risultano dispersi dopo il crollo di una trave di cemento in un cantiere dove sorgerà un supermercato Esseunga. Crollo di Firenze, Giani: si cercano ancora 3 dispersi, non rispondono: Roma, 16 feb. (askanews) – “Tutta la Toscana si stringe nel dolore per la drammatica tragedia avvenuta oggi in un cantiere a Firenze. Sono ancora in corso le ricerche di 3 dispersi che non rispondono” ... Firenze, crollo in cantiere: 2 morti. Si cercano i dispersi tra le macerie: Gravissimo incidente sul lavoro a Firenze questa mattina: i vigili del fuoco immediatamente intervenuti riferiscono del crollo del solaio di un prefabbricato in un cantiere edile a Nord-Ovest ...

Video di Tendenza