Crollo in cantiere a Firenze | 2 morti | in 3 sotto le macerie

La notizia sconvolgente del crollo nel cantiere di Firenze è arrivata a metà mattinata. Fin da subito la gravità della situazione è stata chiara e piano piano sono arrivati i messaggi di cordoglio e dolore degli esponenti

(Di venerdì 16 febbraio 2024) E' di dueil primo bilancio del, questa mattina, di uno dei piloni principali in undove è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga a. Si cercano altri tre operai rimastilee che non danno segnali: "le speranze sono ridotte a lumicino", fa sapere il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, accorso sul luogo. Stanno intervenendo anche unità cinofile. Altri 3 operai sono stati estratti e ricoverati in ospedale. Cordoglio per la tragedia è stato espresso dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, in una telefonata al sindaco fiorentino, Dario Nardella. La premier Giorgia Meloni ha affermato di seguire "con apprensione l'evolversi della situazione". "C'era una cinquantina di persone nel", spiega Giani. ...