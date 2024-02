In memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto questa mattina nel cantiere di via Mariti a Firenze , il presidente della Figc Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata di oggi e per

Crollo Firenze: Figc, un minuto di silenzio per le vittime (Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. – (Adnkronos) – “In memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto questa mattina nel cantiere di via Mariti a Firenze, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell?inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l?intero fine settimana”. Così la Figc in una nota sul proprio sito ufficiale. L'articolo CalcioWeb. Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu (Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. – (Adnkronos) – “In memoria delledel tragico incidente avvenuto questa mattina nel cantiere di via Mariti a, il presidente dellaGabriele Gravina ha disposto undi raccoglimento da osservare prima dell?inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l?intero fine settimana”. Così lain una nota sul proprio sito ufficiale. L'articolo CalcioWeb.

