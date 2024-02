Crollo Firenze | drammatica telefonata dell’operaio sopravvissuto al 112

Sono le parole del primo operaio sopravvissuto al crollo e registrate quando ha chiamato il numero crollato stamattina a Firenze. I vigili del fuoco hanno anche individuato il corpo di un'altra

(Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) – "E' crollato il solaio qua, abbiamo bisogno di un'ambulanza…. di un po' di tutto per favore". Sono le parole del primo operaioale registrate quando ha chiamato il numero delle emergenze e fatte ascoltare al Tg1. "Non vedo i feriti perché non riesco ad andare sotto, sono bloccato. E' crollato

Firenze , 16 febbraio 2024 – cosa ha generato il crollo del cantiere dell’Esselunga in via Mariti a Firenze ? Gli inquirenti sono al lavoro per ... (lanazione)

Firenze è in lutto per il crollo di una trave in un cantiere che ha causato la morte di tre lavoratori, con altri tre che risultano ancora dispersi. ... (iltempo)

Firenze, le testimonianze: "Un boato come un terremoto": Sono le testimonianze, ai microfoni di Tgcom24, di chi ha assistito al crollo del supermercato in costruzione a Firenze. Il presidente della Regione Giani proclama il lutto regionale.

Crollo a Firenze: i morti accertati sono tre. Nella notte dei due dispersi fra le macerie: E’ questo che raccontano i testimoni della tragedia accaduta stamattina, 16 febbraio 2024, poco prima delle 9, in un cantiere per la costruzione di un supermercato di Esselunga in via Mariti a Firenze ...

Firenze, centrodestra all'attacco di Landini: “Propaganda ideologica, infanga il governo”: Firenze è in lutto per il crollo di una trave in un cantiere che ha causato la morte di tre lavoratori, con altri tre che risultano ancora ...