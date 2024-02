Crollo Firenze | drammatica telefonata dell’operaio sopravvissuto al 112

Sono le parole del primo operaio sopravvissuto al crollo e registrate quando ha chiamato il numero crollato stamattina a Firenze. I vigili del fuoco hanno anche individuato il corpo di un'altra

(Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) – “E’ crollato il solaio qua, abbiamo bisogno di un’ambulanza…. di un po’ di tutto per favore”. Sono le parole del primo operaioale registrate quando ha chiamato il numero delle emergenze e fatte ascoltare al Tg1. “Non vedo i feriti perché non riesco ad andare sotto, sono bloccato. E’ crollato tutto. Stavamo gettando… ed è crollato”. I vigili del fuoco del nucleo Usar hanno recuperato poco prima delle 20 di oggi, venerdì 16 febbraio, il corpo senza vita di uno degli operai dispersi tra le macerie del solaio del cantiere, crollato stamattina a. I vigili del fuoco hanno anche individuato il corpo di un’altra persona. Proseguono, intanto, senza sosta le ricerche degli ultimi due dispersi segnalati. L'articolo proviene da Italia Sera.

L'incidente si è verificato la mattina del 16 febbraio in via Mariti, vicino a Novoli, dove è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga: ... (tg24.sky)

AGI - "Tre morti , tre feriti e due dispersi ". Questo, al momento, il tragico bilancio del Crollo avvenuto alle 8.52 nel cantiere situato in via ... (agi)

Crollo a Firenze: i morti accertati sono tre. Nella notte le ricerche dei due dispersi fra le macerie: E’ questo che raccontano i testimoni della tragedia accaduta stamattina, 16 febbraio 2024, poco prima delle 9, in un cantiere per la costruzione di un supermercato di Esselunga in via Mariti a Firenze ...

Lavoro: Cgil-Uil, sosteniamo sciopero 21 febbraio per sicurezza: Mercoledì 21 febbraio è sciopero nazionale di due ore indetto dalla Fillea Cgil, Feneal Uil, Fiom Cgil e Uilm Uil per rimettere al ...