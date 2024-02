Crollo Firenze | drammatica telefonata dell’operaio sopravvissuto al 112

Sono le parole del primo operaio sopravvissuto al crollo e registrate quando ha chiamato il numero crollato stamattina a Firenze. I vigili del fuoco hanno anche individuato il corpo di un'altra

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Pubblicato il 16 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – "E' crollato il solaio qua, abbiamo bisogno di un'ambulanza…. di un po' di tutto per favore". Sono le parole del primo operaioale registrate quando ha chiamato il numero delle emergenze e fatte ascoltare al Tg1. "Non vedo i feriti perché non riesco ad andare sotto, sono bloccato. E' crollato tutto. Stavamo gettando… ed è crollato". I vigili del fuoco del nucleo Usar hanno recuperato poco prima delle 20 di oggi, venerdì 16 febbraio, il corpo senza vita di uno degli operai dispersi tra le macerie del solaio del cantiere, crollato stamattina a. I vigili del fuoco hanno anche individuato il corpo di un'altra persona. Proseguono, intanto, senza sosta le ricerche degli ultimi due dispersi segnalati. — [email protected] (Web Info)

Firenze , 16 febbraio 2024 – cosa ha generato il crollo del cantiere dell’Esselunga in via Mariti a Firenze ? Gli inquirenti sono al lavoro per ... (lanazione)

Firenze è in lutto per il crollo di una trave in un cantiere che ha causato la morte di tre lavoratori, con altri tre che risultano ancora dispersi. ... (iltempo)

Firenze, le testimonianze: "Un boato come un terremoto": Sono le testimonianze, ai microfoni di Tgcom24, di chi ha assistito al crollo del supermercato in costruzione a Firenze. Il presidente della Regione Giani proclama il lutto regionale.

Crollo a Firenze: i morti accertati sono tre. Nella notte dei due dispersi fra le macerie: E’ questo che raccontano i testimoni della tragedia accaduta stamattina, 16 febbraio 2024, poco prima delle 9, in un cantiere per la costruzione di un supermercato di Esselunga in via Mariti a Firenze ...

Firenze, centrodestra all'attacco di Landini: “Propaganda ideologica, infanga il governo”: Firenze è in lutto per il crollo di una trave in un cantiere che ha causato la morte di tre lavoratori, con altri tre che risultano ancora ...