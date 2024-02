Crollo Firenze | Boccia | ' investire su sicurezza lavoro | governo silente venga in Parlamento'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - “Le notizie drammatiche che giungono daci riempiono di tristezza e dolore. Alle famiglie delle vittime e dei feriti giunga il nostro abbraccio e il nostro cordoglio. Ai soccorritori che sono impegnati nei soccorsi va il nostro ringraziamento. Ci auguriamo chefatta piena luce sulle responsabilità". Così il presidente dei senatori Pd, Francesco. "Ma tutto questo non ci deve far dimenticare che troppo frequenti sono le notizie di infortuni e morti sul. E' assolutamente urgente e necessario che ilina riferire su quanto accaduto e a discutere ed affrontare la questione dellasulcon tutte le forze politiche. Non è possibile che oggi si muoia ancora di. Servono norme più stringenti, più risorse, maggiori controlli, anche sui contratti di, e formazione. Ilda quando si è insediato non ha mai convocato sindacati e imprese per parlare died è, basta leggere l'intervista della ministra Calderone di oggi, sul tema. Ci auguriamo che ilascolti il nostro appello”.