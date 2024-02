Crollo di Firenze | Landini | “Mille morti sul lavoro ma il governo ha reintrodotto il subappalto Serve reazione immediata”

Landini ha anche aggiunto che la settimana prossima proporrà gli altri sindacati ' un'iniziativa generale ' poiché ' non è più accettabile continuare a morire sul lavoro '.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) “Nel 2023 ci sono statisule spesso questi incidenti sono prodotti dal sistema dele della logica degli appalti al massimo ribasso. Voglio ricordare però che è stato questoa modificare il codice degli appalti e a reintrodurre ila cascata”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio, commentando l’incidente sul. “È necessario che ci sia unae penso anche che sia necessario arrivare alla prossima settimana a un’iniziativa generale, che proporrò anche agli altri sindacati, perché non è più accettabile continuare a morire sul”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per Crollo colposo e omicidio colposo . Il cantiere è finito sotto sequestro. ... (quotidiano)

E' di "tre morti , tre feriti non in pericolo di vita e due dispersi", il bilancio del Crollo nel cantiere a Firenze . E' quanto riferisce l' assessore ... (quotidiano)

“ senza contare le vittime della tragedia di oggi, in cui c’è ancora un bilancio non definitivo, siamo già 49 vittime sul lavoro nei primi 15 giorni ... (metropolitanmagazine)

Meloni: cordoglio e vicinanza a famiglie coinvolte in crollo Firenze: Roma, 16 feb. (askanews) - "Sento l'obbligo di parlare, iniziando il mio intervento, di una brutta vicenda avvenuta a Firenze, dove ci sono operai rimasti coinvolti in un incidente in un cantiere. A n ...

Crollo in cantiere a Firenze: inchiesta per omicidio colposo plurimo: Crollo a Firenze – La procura di Firenze ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per crollo colposo e omicidio colposo. Il cantiere e’ finito sotto sequestro. I tecnici della Asl stanno ...

