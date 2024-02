'Sono sempre gli ultimi quelli che ci rimettono la vita' denuncia Marta Tamara Terzi della Cgil di Firenze che è corsa nel cantiere di via Mariti a Firenze non appena appreso dell'incidente sul lavoro. Tragico il bilancio, due operai morti e altri dispersi: 'Sappiamo che ci sono operai là sotto, non so dirvi quanti siano…'. Video di

Crollo di Firenze, il sindacalista Cgil: “Non è sfortuna, ci sono responsabilità. Operai assunti come metalmeccanici per risparmiare” (Di venerdì 16 febbraio 2024) “Questi lavoratori sono ectoplasmi, non esistono. Non hanno diritti. Dobbiamo ribadire che non sono morti perché sono stati sfortunati. La responsabilità è delle imprese”. Così Daniele Calosi, segretario generale Fiom Cgil Firenze Prato Pistoia, fuori dal cantiere di via Mariti a Firenze, dove questa mattina è avvenuto l’ennesimo incidente mortale sul lavoro. Almeno due Operai sono morti, tre risultano dispersi e tre sono estratti vivi, ma in gravissime condizioni, dalle macerie. Ancora da chiarire la dinamica: gli Operai stavano lavorando alla costruzione di un nuovo supermercato Esselunga quando una trave di cemento lunga 20 metri che reggeva un solaio si è spezzata ed è crollata sui ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) “Questi lavoratoriectoplasmi, non esistono. Non hanno diritti. Dobbiamo ribadire che nonmorti perchéstatiti. Laè delle imprese”. Così Daniele Calosi, segretario generale FiomPrato Pistoia, fuori dal cantiere di via Mariti a, dove questa mattina è avvenuto l’ennesimo incidente mortale sul lavoro. Almeno duemorti, tre risultano dispersi e treestratti vivi, ma in gravissime condizioni, dalle macerie. Ancora da chiarire la dinamica: glistavano lavorando alla costruzione di un nuovo supermercato Esselunga quando una trave di cemento lunga 20 metri che reggeva un solaio si è spezzata ed è crollata sui ...

