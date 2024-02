Crollo di Firenze | il fascicolo della procura | omicidio colposo plurimo

dopo il grave incidente al Convento di Giaccherino di sabato sera, con un pavimento al primo piano sbriciolatosi durante una festa di nozze e decine di feriti, la Procura ha aperto un fascicolo di

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 20254 – C’è anche l’tra le accuse nelche ladi, diretta daltore capo Filippo Spiezia, ha subito aperto riguardo alnel cantiere di via Mariti, dove un operaio è morto mentre altri quattro risultano dispersi. Non solo, c’è anche iltra le ipotesi formulate. Ilè stato affidato al sostitutotore Francesco Sottosanti. FOTOCRONACHE GERMOGLI Tanti gli aspetti da chiarire sulla vicenda che sconvolge la città. Perché la pesante trave di cemento è caduta creando un ...

AGI - Tragedia sul lavoro a Firenze , in via Mariti. Tre operai impiegati nel cantiere per la costruzione del nuovo Esselunga , sono morti dopo che ... (agi)

(Agenzia Vista) Sardegna, 16 febbraio 2024 La sicurezza sul lavoro "è assolutamente una priorità , perchè non si può andare a lavorare e morire per ... (iltempo)

La sicurezza sul lavoro “è assolutamente una priorità , perché non si può andare a lavorare e morire per lavorare”. Lo ha detto il presidente del ... (ilfattoquotidiano)

AGI - È di un morto , tre feriti e quattro dispersi il bilancio ufficiale del Crollo nel cantiere di via Mariti, a Firenze , dove erano in corso i ... (agi)

Non erano ancora le 9 quando, in via Mariti a Firenze , è avvenuto un Crollo nel cantiere per la costruzione del nuovo store Esselunga . ... ()

LA TRAGEDIA - Crollo in un cantiere di un supermercato a Firenze, due morti, alcuni feriti e ci sono dei dispersi: Un crollo si è verificato stamani in un cantiere a Firenze, in via Mariti, alla periferia della città dove è in corso la costruzione di un supermercato. E' di due morti accertati, tre feriti e altri t ...

Firenze, crollo in cantiere supermercato: due morti. "Tre operai non danno segnali". LIVE: Un crollo si è verificato stamani in un cantiere a Firenze, in via Mariti, alla periferia della città dove è in corso la costruzione di un supermercato: avrebbe ceduto un muro di contenimento.

Crollo Firenze, Meloni: "Cordoglio e vicinanza Governo, vicenda lacera nostre coscienze": Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della cerimonia per la firma dell'Accordo di sviluppo e coesione fra governo e Regione Calabria, riferendosi al crollo ...