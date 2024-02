Crollo del supermercato Esselunga in costruzione a Firenze | morti degli operai | le foto dopo la tragedia

TERAMO. Uno dei tre morti nel crollo del cantiere del supermercato Esselunga a Firenze è originario di Montorio al Vomano: è Luigi Coclite 60 anni, da molti anni residente a Vicarello, frazione di Collesalvetti (Livorno) e sposato

Strage a Firenze per il crollo di una trave in un cantiere per la costruzione di un supermercato Esselunga. Stefania Sacchi, titolare di un bar che ... (iltempo)

In memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto questa mattina nel cantiere di via Mariti a Firenze , il presidente della Figc Gabriele ... (sportface)

“Questa vicenda conferma che i subappalti , nei grandi cantieri edili, spesso finiscono per abbattere i costi della sicurezza: un modo come un altro ... (ilfattoquotidiano)

Nel Crollo a Firenze , il tragico incidente avvenuto al cantiere di via Mariti dove è in costruzione un supermercato dell'Esselunga, c'è un operaio ... (leggo)

Firenze, crolla una trave in un cantiere, 3 operai morti e 2 dispersi. Aperta inchiesta per omicidio colposo plurimo: Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. In base a quanto riferito ...

Scarsi controlli, appalti a cascata e dumping contrattuale. La situazione dell’edilizia in Liguria: Cgil, Cisl e Uil chiedono più ispezioni e si preparano alla mobilitazione. I costruttori: troppo semplice avviare un’impresa ...

Crollo cantiere Esselunga, presidio sotto la prefettura di Firenze. Mugnaini (Uil): “C’è tanta rabbia, basta morti sul lavoro”: I sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato un presidio di fronte alla prefettura di Firenze dopo il crollo del cantiere di un’Esselunga che venerdì 15 febbraio ha provocato la morte di almeno tre ...