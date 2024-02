Crollo cantiere supermercato a Firenze | i soccorsi sul luogo dell' incidente VIDEO

'Il nostro sistema regionale sta intervenendo per un crollo di impalcatura in un cantiere a Firenze in via Mariti. Al momento risultano 8 persone coinvolte. Sul posto i nostri sanitari, Vigili del

I Vigili del Fuoco sono al lavoro per estrarre dalle macerie le persone rimaste intrappolate dopo il Crollo del solaio di un prefabbricato in un cantiere edile a Nord-Ovest di Firenze. Al momento sono stati estratti in vita dalle macerie tre operai, mentre è ancora incerto il numero delle vittime. Le squadre al lavoro dalle 9 per le operazioni di soccorso.

