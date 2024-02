"Oggi in Toscana abbiamo mandato un primo segnale come Cgil regionale proclamando due ore di sciopero immediato a fine turno in tutti i luoghi di lavoro e so che ci sono già state fermate spontanee da

Crollo cantiere: Landini, primo segnale sciopero in Toscana (Di venerdì 16 febbraio 2024) "Oggi in Toscana abbiamo mandato un primo segnale come Cgil regionale proclamando due ore di sciopero immediato a fine turno in tutti i luoghi di lavoro e so che ci sono già state fermate spontanee da parte delle Rsu in diverse fabbriche". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, oggi a Pisa, commentando il grave incidente sul lavoro avvenuto a Firenze. "Abbiamo un altro impegno a Lucca - ha aggiunto - ma in base alla situazione fiorentina che è in costante evoluzione valuterò se andare a Firenze". Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) "Oggi inabbiamo mandato uncome Cgil regionale proclamando due ore diimmediato a fine turno in tutti i luoghi di lavoro e so che ci sono già state fermate spontanee da parte delle Rsu in diverse fabbriche". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio, oggi a Pisa, commentando il grave incidente sul lavoro avvenuto a Firenze. "Abbiamo un altro impegno a Lucca - ha aggiunto - ma in base alla situazione fiorentina che è in costante evoluzione valuterò se andare a Firenze".

Tragedia a Firenze, crollo in un cantiere: operai morti, uno è ferito gravemente VIDEO: Tragedia sul lavoro a Firenze dove c’è il cantiere per la costruzione del nuovo Esselunga, in via Mariti. Uno dei piloni questa mattina, venerdì 16 febbraio, della struttura è crollato (inizialmente ... LA SITUAZIONE / CROLLO IN CANTIERE A FIRENZE: 2 OPERAI MORTI, TRE ANCORA SOTTO MACERIE: Roma, 16 feb - Ancora una tragaedia sul lavoro nel nostro Paese: è di due morti e tre feriti in gravi condizioni il bilancio, provvisorio, dell'incidente avvenuto questa mattina a Firenze nel cantiere ... Crollo a Firenze, sciopero generale Cgil-Cisl-Uil Toscana: Sciopero generale regionale in Toscana, nelle ultime due ore di turno: lo hanno indetto Cgil, Cisl e Uil dopo il grave incidente avvenuto stamani a Firenze nel cantiere per la costruzione di un nuovo ...

