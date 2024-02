Una terribile tragedia, purtroppo l'ennesimo incidente sul lavoro. Firenze si stringe intorno alle famiglie degli operai morti questa mattina dopo il crollo di una trave di cemento in un cantiere. L'incidente si è verificato questa mattina in via Mariti, alla

Crollo cantiere Firenze, Schlein interrompe la conferenza stampa per un minuto di silenzio: “Non possiamo accettarlo, vera emergenza” (Di venerdì 16 febbraio 2024) Nel corso di una conferenza stampa sull’agricoltura nella sede del PD a Roma la segretaria Elly Schlein ha momentaneamente interrotto i lavori per chiedere un minuto di silenzio, subito dopo la notizia del Crollo del cantiere Esselunga a Firenze: “C’è stato un drammatico incidente per un Crollo del cantiere Esselunga a Firenze. Non sappiamo neanche quante vittime ci sono e si sta lavorando per estrarre ancora persone dalle macerie, per questo vi chiedo se possiamo fare un minuto di silenzio. Quella della sicurezza sul lavoro è un’emergenza vera. L’Italia non può continuare ad essere un luogo dove si muore di lavoro e ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Nel corso di unasull’agricoltura nella sede del PD a Roma la segretaria Ellyha momentaneamente interrotto i lavori per chiedere undi, subito dopo la notizia deldelEsselunga a: “C’è stato un drammatico incidente per undelEsselunga a. Non sappiamo neanche quante vittime ci sono e si sta lavorando per estrarre ancora persone dalle macerie, per questo vi chiedo sefare undi. Quella della sicurezza sul lavoro è un’. L’Italia non può continuare ad essere un luogo dove si muore di lavoro e ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Crollo in cantiere Firenze, Schlein: sicurezza lavoro è vera emergenza: Roma, 16 feb. (askanews) – La notizia che arriva da Firenze del crollo al cantiere di Esselunga è “drammatica” e ricorda che “la sicurezza sul lavoro è una vera emergenza” in Italia. Cosí la segretari ... Firenze, crollo in un cantiere di un supermercato: si scava alla ricerca di otto persone: Un crollo si è verificato stamani in un cantiere a Firenze, in via Mariti, alla periferia della città dove è in corso la costruzione di un supermercato: a cedere sarebbe stato un muro di contenimento ... Storie Italiane, diretta convulsa. Eleonora Daniele: “Ultim’ora arrivata adesso”: Eleonora Daniele ha dato un'ultim'ora: diretta complicata La conduttrice dell'ammiraglia Rai ha iniziato immediatamente la puntata di oggi di Storie ...

Video di Tendenza