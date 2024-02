Crollo cantiere Esselunga | presidio sotto la prefettura di Firenze Mugnaini Uil | “C’è tanta rabbia | basta morti sul lavoro”

Incidente alla periferia della città, nell' area dell'ex Panificio militare, dove è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga. Una trave di cemento di 20 metri che reggeva un solaio si sarebbe spezzata colpendo in pieno alcuni operai. 8 le persone coinvolte: 3 le vittime, 2 corpi ancora sotto le macerie e tre

(Di venerdì 16 febbraio 2024) I sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato undi fronte alladidopo ildeldi un’che venerdì 15 febbraio ha provocato la morte di almeno tre operai. “È una giornata di cordoglio e di. Abbiamo fatto immediatamente due ore di sciopero, in tutta la regione, per diresul” ha detto Leonardodel coordinamento Uil. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Strage a Firenze per il crollo di una trave in un cantiere per la costruzione di un supermercato Esselunga. Stefania Sacchi, titolare di un bar che ... (iltempo)

Una trave di cemento di 20 metri, che reggeva un solaio, si sarebbe spezzata colpendo in pieno alcuni operai Crollo in un cantiere a Firenze , dove è ... (sbircialanotizia)

L'incidente si è verificato questa mattina in via Mariti, vicino a Novoli, dove è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga: avrebbe ... (tg24.sky)

altri tre operai rimasti coinvolti sono stati estratti vivi dalle macerie e sono stati portati all’ospedale di Careggi, due in codice rosso e uno in ... (ilsole24ore)

"CROLLO A FIRENZE, VERIFICARE ANCHE IL CANTIERE SENESE IN STRADA MASSETANA": "A seguito della odierna tragedia avvenuta a Firenze che ha visto otto operai rimanere coinvolti nel crollo di un pilone collassato all'interno di un cantiere dove si svolgevano i lavori per una nota ...

Tragedia sul lavoro a Firenze: cade una trave in un cantiere, tre morti e 5 dispersi: FIRENZE. Cede una trave di cemento nel cantiere per la costruzione del nuovo supermercato Esselunga in via Mariti: morti due operai e sei, forse sette, dispersi. La trave di cemento sarebbe crollata ...

"Altre vite umane sacrificate dal taglio dei costi per la sicurezza": 'Apprendiamo con dolore i fatti di questa mattina, quando il crollo di alcuni pilastri all'interno del cantiere di via Mariti a Firenze, ha provocato morti e feriti. Lo scenario è quello ...