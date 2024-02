Crollo cantiere a Firenze | Santonastaso | “Già 49 vittime a febbraio senza contare oggi”

cosa residenti e commercianti della zona di via Mariti a Firenze sfiorato dal crollo". Hanno vibrato le serrande del negozio: "Mi erano nomi, erano gli operai del cantiere che si chiamavano e si

(Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) – "ledella tragedia di, in cui c'è ancora un bilancio non definitivo, siamo già 49sul lavoro nei primi 15 giorni di, con una media di 3al giorno, e a un totale di 128 da inizio anno. Il problema che è che si parla del tema solo quando avvengono tragedie come questa, quando in realtà già il 2 e 3scorsi sono morte 6 persone sul lavoro. E' un caos in cui nessuno vuole mettere mano. E le persone continuano a morire come avvenuto". A parlare ad Adnkronos/Labitalia è Piero, per 30 anni cronista al Messaggero eideatore e curatore di 'Morti di lavoro', progetto partito su Facebook e in cui racconta, e da conto, del fenomeno degli incidenti sul lavoro al di là dei dati ufficiali. Per, "al di là delle dichiarazioni ufficiali poco si fa per contrastare il fenomeno. Chi dovrebbe vigilare sulle imprese è l'Ispettorato nazionale del lavoro ma ha un numero di ispettori insufficiente. E poi le aziende vedono la sicurezza sul lavoro come un costo", sottolinea. E in più, sottolinea, "in cui alcuni settori come l'edilizia, in cui si è consumata la tragedia di, vige la logica del subappalto e del massimo ribasso con le aziende che cercano di risparmiare il più possibile sul costo dei lavoratori, anche applicando contratti diversi da quello edile". E, dramma nel dramma, dai dati sui morti sul lavoro da inizio anno, spiega, emerge un aspetto, se possibile, ancora più doloroso. "Su 128-spiega- 76 erano over 50, e ho monitorato tra questi anche casi di over 70 e over 80. Questo vuol dire che si resta al lavoro sempre più in là con l'età perché altrimenti non si riesce a vivere, o purtroppo, a sopravvivere".