Crollo cantiere a Firenze | chi sono gli operai morti in via Mariti

É il racconto di Miriam, una residente che abita nei pressi del cantiere di via Mariti a Firenze, e che ha praticamente visto il crollo in diretta. "Era prima delle nove - ha aggiunto - . Dalla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 – E’ un uomo nato nel 1964, originario di Teramo ma residente a Collesalvetti in provincia di Livorno, una delle vittime deldeldell’Esselunga in via. E’ stato uno dei primi ad essere identificato. Ricoverati a Careggi ciinvece tredi origine rumena, uno di 38, uno di 41 e uno di 51 anni.in gravi condizioni ma nessuno di loro è in pericolo di vita. Al momento iaccertati risultano tre, mentre i feritialtrettanti. I vigili del fuocoalla ricerca di altri due dispersi. In aggiornamento