Crollo a Firenze | il committente dei lavori è l’immobiliare di Esselunga | presidente Angelino Alfano

Committente: " La Villata spa. Immobiliare di investimento e sviluppo". Sulla recinzione laterale un nome noto a Firenze nel settore: "Non sono io il progettista del prefabbricato" tiene solo a dire

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Una tragedia che ha sconvolto l’Italia, quella deldell’e che ha coinvolto diversi operai al lavoro sul posto. Tre le vittime accertate nel terribile incidente, con ancora due dispersi per i quali, col passare del tempo, si inizia a temere il peggio. Proprio in queste ore, sono emersi altri dettagli dell’accaduto, con un cartello sulla recinzione del cantiere di via Mariti che indica come ildeifosse “La Villata spa. Immobiliare di investimento e sviluppo”. Come spiegato da Repubblica, lo studio di ingegneria titolare del progetto secondo il cartello è quello di Marco Passaleva, un nome noto anel settore: “Non sono io il progettista del prefabbricato” ha però specificato il diretto interessato, raggiunto da una telefonata dei ...