Crollo a Firenze | i morti accertati sono tre Nella notte le ricerche dei due dispersi fra le macerie

Un bilancio da incubo per il crollo nel cantiere dell'Esselunga: Firenze piange tre morti

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un boato fortissimo, tanta polvere e le grida. E' questo che raccontano i testimoni della tragedia accaduta stamattina, 16 febbraio 2024, poco prima delle 9, in un cantiere per la costruzione di un supermercato di Esselunga in via Mariti a, dove un imponenteha provocatoe feriti tra gli operai