Crollo a Firenze | al lavoro nel cantiere Esselunga c’erano 30 ditte in subappalto

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 – Una delle tragedie sulpiù gravi degli ultimi anni in Italia. Ildella trave in via Mariti aè un caso nazionale e i sindacati sono già sul piede di guerra. In base a quanto appreso, l'impresa esecutrice dei lavori neldove c'è stato ilcon vittime e feriti risulta l'Aep Attività Edilizie Pavesi srl, con sede a Pieve del Cairo (Pavia). Tuttavia, riportano gli stessi sindacati, la costruzione del nuovo supermercatosta impegnando oltre 30 aziende in. La società committente dei lavori risulta La Villata spa (Rpt: La Villata spa), Immobiliare di investimento e sviluppo, con sede a Milano. Come si può ricavare dal cartello esposto ai limiti del ...

AGI - "Tre morti , tre feriti e due dispersi ". Questo, al momento, il tragico bilancio del Crollo avvenuto alle 8.52 nel cantiere situato in via ... (agi)

CROLLO SOLAIO IN CANTIERE EDILE A FIRENZE – FOTO E VIDEO: (mi-lorenteggio.com) Firenze, 16 febbraio 2024 – Crollato il solaio di un prefabbricato in un cantiere edile a Nord-Ovest di Firenze: dai vigili del fuoco del nucleo USAR sono stati estratti in vita ...

Crollo cantiere a Firenze, chi sono le ditte al lavoro in via Mariti: Firenze, 16 febbraio 2024 – Una delle tragedie sul lavoro più gravi degli ultimi anni in Italia. Il crollo della trave in via Mariti a Firenze è un caso nazionale e i sindacati sono già sul piede di ...

Crollo di Firenze, Cgil e Uil proclamano 2 ore di sciopero degli edili e dei metalmeccanici il 21 febbraio: Roma, 16 feb. (askanews) – Cgil e Uil, insieme con le categorie degli edili e dei metalmeccanici (Fillea, Feneal, Fiom e Uilm) hanno proclamato due ore di sciopero a livello nazionale per mercoledì 21 ...