Crolla una trave sugli operai in cantiere | almeno 3 morti a Firenze

Firenze - crolla una trave di cemento nel cantiere di Esselunga : due operai morti e sei dispersi Un crollo si è verificato stamani in un cantiere a Firenze, in via Mariti, alla periferia della città dove è in corso la costruzione di un ... (leggo)

Firenze - crolla una trave di cemento nel cantiere di Esselunga : due operai morti - almeno sei dispersi Un crollo si è verificato stamani in un cantiere a Firenze, in via Mariti, alla periferia della città dove è in corso la costruzione di un ... (leggo)

Firenze - crolla una trave di cemento nel cantiere Esselunga : due operai morti - almeno sei dispersi Un crollo si è verificato stamani in un cantiere a Firenze, in via Mariti, alla periferia della città dove è in corso la costruzione di un ... (leggo)

Crolla il balcone di una villetta - muore una pensionata travolta dalle macerie Il balcone dell’appartamento del piano di sopra, dove erano in corso lavori di ristrutturazione, cede e una donna muore dopo essere stata travolta ... (quotidiano)