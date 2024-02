Crolla una trave nel cantiere del supermercato | tre vittime

Crolla una trave di cemento nel cantiere di una Esselunga - tre morti e tre estratti vivi AGI - Tragedia sul lavoro a Firenze, in via Mariti. Tre operai impiegati nel cantiere per la costruzione del nuovo Esselunga, sono morti dopo che ... ()

Crolla una trave sugli operai in cantiere : almeno 2 morti a Firenze L'incidente sul lavoro è avvenuto in via Mariti, una strada nella zona nord della città. Secondo una prima ipotesi sarebbe Crollato un pilone di ... (ilgiornale)