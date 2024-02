Crolla un cantiere di un supermercato a Firenze | almeno 2 operai morti e dispersi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 16 febbraio 2024)duee altre sei persone disperse. Questo è il drammatico bilancio, provvisorio, del crollo che si è verificato questa mattina in un, in via Mariti, alla periferia della città. In quella zona è in corso la costruzione di un. A cedere sarebbe stato un muro di contenimento e sono in corso verifiche per capire quantisarebbero coinvolti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia. Secondo quanto comunica il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, le persone coinvolte in totale sarebbero otto. Tresarebbero stati estratti vivi dalle macerie: due sono stati portati in codice rosso in ospedale e uno in codice giallo.undi un ...