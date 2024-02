Crolla la fiducia in Zelensky Che succede in Ucraina

La decisione di licenziare il capo delle forze armate ucraine, il generale Valery Zaluzhny , sta costando cara a Volodymyr Zelensky : la fiducia nel presidente sta infatti precipitando. Secondo una ricerca dell'autorevole Kyiv international institute of sociology (Kiiv), da dicembre a oggi è calata del 13 per cento,

