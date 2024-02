Crolla il balcone di una villetta | muore una pensionata travolta dalle macerie

L'anziana è stata travolta da Il cedimento di una parte del balcone soprastante al suo ha travolto l'anziana. Giunti sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Pomezia e dell'Eur: sono loro che

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ildell’appartamento del piano di sopra, dove erano in corso lavori di ristrutturazione, cede e una donnadopo essere stata. È accaduto a Castel di Leva, vicino a Roma. La vittima aveva 83 anni. A dare l’allarme sono stati alcuni operai che stavano effettuando dei lavori al primo piano della. A un certo punto, per cause che sono al vaglio della polizia e dell’ispettorato del lavoro, la parte in cemento calpestabile delta. Lastava stendendo il bucato nel giardino quando è statada un tramezzo in cemento che doveva sostenere il parapetto deldel primo piano. Il titolare della ditta e gli operai sono stati sentiti ...