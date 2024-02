Crisi di Beatrice che piange e si nasconde | “Cerco di non morire | sono spappolata”

dall'aver visto che nessuno è intervenuto in difesa di Beatrice. La Luzzi pensa che tutto quello che viene detta da lei venga Quando è entrata nella Casa la coppia era in crisi ma stando lontana

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Dopo aver fronteggiato il branco durante la gita fuori dalla casa del Grande Fratello e aver passato delle puntate non semplici per lei,Luzzi ha avuto una. Ieri sera l’attrice si è seduta in giardino e si è nascosta sotto una coperta. Poco dopo la gieffina è stata raggiunta da Letizia Petris, ma ha subito chiesto di essere lasciata da sola. “scioccata e non ce la faccio più. Scusami, ma non ce la faccio nemmeno ad ascoltare, figuriamoci a parlare.piena zeppa di orrori, sto cercando semplicemente di non. Ti imploro di stare qui da sola. Non ho alternativa che stare sola, smaltire e riprendermi, anche perché mi guardano i miei figli e voglio recuperare la forze. Non ho alternative e devo riprendermi. Apprezzo tanto che sei venuta, ma preferisco riflettere qui da sola, ...