Crippa | presto per parlare | non ci sono prove su morte Navalny

"Esprimiamo le condoglianze, ma aspettiamo che si faccia luce. Non additiamo responsabili finché non ci saranno prove oggettive". Lo dichiara il vicesegretario della Lega Andrea Crippa in merito alla morte di Alexei Navalny.

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) "Esprimiamo le condoglianze, ma aspettiamo che si faccia luce. Non additiamo responsabili finché non ci sarannooggettive". Lo dichiara il vicesegretario della Lega Andreain merito alladi Alexei. Sulle dichiarazioni del Pd, secondo cui il governo russo sarebbe responsabile delladel dissidente, afferma: "additare colpevoli mi sembra prematuro e inopportuno". "Io non ho la sfera di cristallo - precisa - e non so cosa succede in Russia. Mi chiedo come lo facciano a sapere qui in Italia. Il Pd con una mentalità giustizialista, è già alla ricerca di colpevoli". "Io non ho la sfera di cristallo - precisa- e non so cosa succede in Russia. Mi chiedo come lo facciano a sapere qui in Italia. Il Pd con una mentalità giustizialista, è già alla ricerca di ...