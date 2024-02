Crescono i prezzi della benzina | servito supera i 2 euro

l'Italia ha chiuso il 2023 con un consistente surplus della nel 2022 per colpa del deficit energetico legato al boom dei prezzi di 'Nel complesso dell'anno crescono le vendite di beni strumentali (

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024)con il prezzo medio delche sale a 2,004. Secondo le rielaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 15 febbraio, il prezzo medio praticatoin modalità self è 1,868al litro (1,864 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,864 e 1,881al litro (no logo 1,850). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,839al litro (rispetto a 1,836), con i diversi marchi tra 1,837 e 1,849al litro (no logo 1,824). Sulper lail prezzo medio praticato è 2,004 ...