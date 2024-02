Credito d' imposta per materiale riciclato a 406 imprese

? Tra i principali vantaggi, la riduzione di un terzo dei termini procedimentali, la diminuzione dei termini previsti per la conferenza dei servizi decisoria, l'utilizzo del credito d'imposta per l'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Sono 406 le primeche si vedranno rimborsare, sotto forma did', una parte della spesa annua sostenuta per l'acquisto di prodotti finiti realizzati condi recupero. Sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è stato pubblicato il decreto e l'elenco dei primi operatori economici ammessi all'agevolazione del bando "d'di recupero". Il beneficio è rivolto ache hanno acquistato prodotti finiti realizzati con materiali provenienti da raccolta differenziata degli imballaggi: in plastica, primari e secondari biodegradabili e compostabili in carta, cartone e legno, primari e secondari derivati dalla raccolta della carta o dell'alluminio. Le aziende beneficiarie ...