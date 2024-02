Covid | Rt stabile sotto soglia epidemica | ricoveri e incidenza in calo

al 6 febbraio è sotto la soglia epidemica, pari a 0,65 (0,58"0,72), stabile rispetto alla settimana precedente (Rt 0,66 al 30 gennaio)". E' quanto riporta il monitoraggio settimanale dei casi Covid

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Prosegue l'andamento in diminuzione dei parametriin Italia. "L'di casi diagnosticati e segnalati nel periodo 8-14 febbraio è pari a 4 casi per 100.000 abitanti, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (5 casi per 100.000 abitanti nella settimana 1-7 febbraio); al 14 febbraio l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 2,4%, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (2,9% al 07 febbraio); in riduzione anche l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,8%, rispetto alla settimana precedente (1% al 7 febbraio); l'indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi con ricovero ospedaliero al 6 febbraio èla, pari a 0,65 (0,58–0,72),rispetto alla settimana precedente ...