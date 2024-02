Covid | casi ancora in calo | -25 | 7% rispetto a scorsa settimana

rapporto Sdo del Ministero della Salute ha confermato ancora una Nel corso della pandemia il 70% dei pazienti Covid è stato superiore con peso medio dei DRG superiore a 1.30 e in molti casi anche

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. (askanews) –indi-19 in Italia secondo quanto registra la cabina di regia Ministero della Salute-Iss che segnala, nellacompresa tra l’ 8 ed il 14 febbraio, 2.223 nuovipositivi con una variazione di -25,7%allaprecedente (n: 2.992). 92 deceduti con una variazione di -3,2%allaprecedente (n: 95). 135.631 i tamponi effettuati con una variazione di -5,1%allaprecedente (n: 142.934). Il tasso di positività si attesta all’1,6% con una variazione di -0,5%allaprecedente (2,1%) Il tasso di occupazione in area medica al ...

Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Tutti in calo i numeri Covid in Italia nell'ultima settimana. L'Rt basato sui casi con ricovero ospedaliero al 23 ... (liberoquotidiano)

Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Tutti in calo i numeri Covid in Italia nell'ultima settimana. L’Rt basato sui casi con ricovero ospedaliero al 23 ... (ilgiornaleditalia)

Sono stati 8, in Toscana , i decessi per Covid nell'ultima settimana (7-14 febbraio 2024): si tratta di 4 uomini e 4 donne con età media di 90 anni. ... ()

Covid: contagi ancora giù del 25,7% e occupazione ospedali in ulteriore calo. Vaia: “Attenzione e nessun allarme sulla Dengue”: Nella settimana compresa tra l’8 e il 14 febbraio si registrano 2.223 nuovi contagi da Covid-19 (-25,7% rispetto alla settimana precedente quando i casi erano stati 2.992), certificati con ...

Morbillo, Pregliasco: «La gente ha paura di vaccinarsi, dopo il Covid casi in aumento. Ma la protezione è obbligatoria»: Il morbillo torna a fare paura in tutta Europa. Nel 2023, sono stati segnalati all'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, 2.361 casi, per oltre il 74% ...

GDF Napoli - Truffa buoni vacanze sequetrati 790mila euro: Nell'ambito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, personale del Gruppo di Giugliano in Campania della ...