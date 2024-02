Cosmoprof worldwide Bologna si appresta a celebrare la sua 55asima edizione con risultati estremamente positivi. Sono già oltre 3.000 le aziende provenienti da 67 paesi che hanno confermato la loro

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Bologna, 16 feb. (Adnkronos/Labitalia) –worldwide Bologna si appresta a celebrare la sua 55asima edizione con risultati estremamente positivi. Sono già3.000 leprovenienti da 67chela loro presenza (+4% rispetto al 2023), e l’area espositiva è sold-out. Particolarmente rilevante la percentuale di nuovi espositori rispetto al 2023, il 35% del totale. A conferma dell?appeal internazionale della manifestazione, da evidenziare la partecipazione di 30 padiglioni nazionali, che porteranno ail meglio della produzione nazionale per Australia, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Lettonia, Polonia, Spagna, Svezia, Ucraina, UK, Regione di Taiwan, Repubblica Ceca, Romania, ...

Cosmoprof, attesa per gli Oscar della bellezza 2024: Bologna, 16 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Cresce l’attesa per conoscere chi si aggiudicherà i Cosmoprof & cosmopack awards 2024, gli 'Oscar della bellezza' in collaborazione con l’agenzia internazional ...

Dal 2025 Sana si fa in due e cambia date: Dal 2025, il Salone internazionale del biologico a Bologna si dividerà in due eventi: Sana Food si terrà a febbraio insieme a Slow wine fair, mentre Sana Beauty si svolgerà a marzo con Cosmoprof World ...

Cosmoprof, oltre 3.000 aziende di 67 paesi hanno confermato la presenza: Bologna, 16 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Cosmoprof worldwide Bologna si appresta a celebrare la sua 55asima edizione con risultati estremamente positivi. Sono già oltre 3.000 le aziende provenienti da ...