Cosmoprof | dai capelli alle unghie aree speciali per arricchire operatori

Per l'edizione 2024, oltre 550 aziende da 36 Paesi hanno già confermato la loro partecipazione (19% del totale delle aziende espositrici di Cosmoprof Worldwide Bologna), con una crescita dell'8%

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. (Adnkronos/Labitalia) - La crescente multi-canalità del settore beauty influenzerà l'edizione 2024 diWorldwide Bologna, ancora una volta capace di adattarsiesigenze del mercato. L'apertura congiunta di tutti i padiglioni giovedì 21 marzo faciliterà infatti l'interazione tra glidei diversi comparti, permettendo agli addetti ai lavori presenti in fiera di avere una visione completa dell'evoluzione dell'industria per tutte le diverse merceologie. Cosmopack, il salone dedicato alla supply chain, è l'unico appuntamento fieristico che ospita tutti i comparti della filiera: ingredienti e materie prime, produzione in conto terzi e private label, packaging, applicatori, macchinari, automazione e soluzioni full-service. Il format trova linfa vitale nella sinergia con i settori di prodotto finito di ...