Così la scienza trasforma in integratori i principi naturali

La spiegazione di come questa regione possa raggiungere temperature così elevate, superiori alle o la riconnessione magnetica, un fenomeno che trasforma l'energia magnetica in onde veloci, energia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Dal 1998 PromoPharma® realizza, a partire da materie prime 100% Made in Italy,alimentari, dispositivi medici e cosmetici nei propri laboratori di San Marino, nel cuore della ’Valley degli’, e li distribuisce oggi in 38 paesi. L’obiettivo è promuovere la salute e il benessere della persona coniugando sinergicamente e armonicamente, tecnologia e Natura. L’ampia gamma di referenze – sono ormai oltre 500 quelle a oggi sviluppate – nasce infatti dall’esperienza del team di R&D interno, che costantemente studia soluzioni innovative, efficaci e pratiche in campo nutraceutico. L’azienda rappresenta un’eccellenza in un settore che negli ultimi anni è cresciuto impetuosamente e che vede aumentare di anno in anno l’interesse di investitori e fondi italiani ed esteri in cerca di acquisizioni: l’Italia vanta ...