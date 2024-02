“Così finisce tutto” Grande Fratello | Mirko ha visto e non lo accetta | il pubblico contro Perla

E non finisce qui: adesso, i mesi extra di servizio gratuiti sono puoi anche accedere alla Security Suite per Windows , così Se lo streaming proveniente da tutto il mondo è il tuo passatempo

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L’entrata diBrunetti al2023, dopo diverse settimane dalla sua eliminazione-choc, ha destabilizzato il cast quanto elettrizzato gli spettatori. Non pare essere entrato solo perVatiero, ma pure per far ricredere tutti su Beatrice Luzzi difendendola. Ora la scoop, è geloso di Alessio Falsone? Nonostante non abbia minimamente condiviso l’atteggiamento cheVatiero ed il resto degli inquilini ha adottato negli ultimi mesi nei confronti di Beatrice Luzzi al2023,Brunetti non si è ancora deciso sul futuro che avrà o meno con la 25enne. Ma, di certo, è geloso di lei e Alessio Falsone., nuovo triangolo:sotto ...