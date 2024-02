Cos’è il Captagon | la “cocaina dei poveri” che sta trasformando i miliziani di Hamas

Millisecond. Ecco un altro dei piccoli segreti di Jannik Sinner. Cos'è? Uno strumento, un metodo per migliorare i tempi di reazioni. Glielo fa usare Umberto Ferrara, il suo preparatore atletico, perché conosce la appa creata dal professor Salvatore Buzzelli, anche

Talk to a Live Representative: l'IA che ci serve: Google sperimenta una funzionalità di intelligenza artificiale chiamata Talk to a Live Representative che potrebbe diventare molto utile.

Sprint Race F1, che cos’è, come funziona, regolamento: Sprint Race F1, che cos'è, come funziona, come cambia nel 2024 il format ed il regolamento della mini gara del sabato.

Navalny morto in Russia: le cause, cos'è successo in prigione e cosa c'entra Putin: Addio ad Alexei Navalny, il maggiore oppositore in Russia di Vladimir Putin. L'uomo, 47 anni, è deceduto nella prigione di Kharp, nella regione artico di Yamalo Nenets, dove era stato recentemente ...