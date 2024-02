E cosa dire della recente crisi istituzionale in Senegal dove il per il Niger e Ibrahim Traoré per il Burkina Faso ? prevede nell' un accordo analogo a quelli già siglati con Mali e Burkina Faso (

Cosa prevede l'Accordo Governo-Calabria, risorse per 2,5 miliardi (Di venerdì 16 febbraio 2024) AGI - Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, hanno firmato questa mattina al porto di Gioia Tauro l'Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Alla cerimonia era presente anche il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. Il Fondo sviluppo e coesione della Regione Calabria è pari a 2.563.063.355,70 euro. Di tale ammontare: 633.053.691,97 euro sono stati già programmati dalla Regione con la delibera 79 Cipess e con interventi a favore della prevenzione in materia idrogeologica; e 142.788.549,00 euro verranno utilizzati per il cofinanziamento del PR Calabria 21-27. Le ulteriori opere programmate saranno finanziate con 1.787.221.114,73 euro. Complessivamente l'Accordo di ... Leggi tutta la notizia su agi (Di venerdì 16 febbraio 2024) AGI - Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, hanno firmato questa mattina al porto di Gioia Tauro l'per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Alla cerimonia era presente anche il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. Il Fondo sviluppo e coesione della Regioneè pari a 2.563.063.355,70 euro. Di tale ammontare: 633.053.691,97 euro sono stati già programmati dalla Regione con la delibera 79 Cipess e con interventi a favore della prevenzione in materia idrogeologica; e 142.788.549,00 euro verranno utilizzati per il cofinanziamento del PR21-27. Le ulteriori opere programmate saranno finanziate con 1.787.221.114,73 euro. Complessivamente l'di ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza